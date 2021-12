Três duplas do Brasil avançam às oitavas em etapa de vôlei de praia

Se na chave feminina o Brasil não conta mais com representantes, na masculina terá ao menos três duplas nas oitavas de final do Major de Porec, etapa croata do Circuito Mundial de vôlei de praia. Nesta sexta-feira, Alison/Bruno Schmidt, Pedro Solberg/Evandro e Guto/Saymon avançaram direto às oitavas.

Alison e Bruno Schmidt, atuais campeões mundiais, entraram em quadra apenas uma vez nesta sexta e venceram os italianos Ranghieri e Carambula por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/09. Nas oitavas, vão enfrentar os holandeses Brouwer e Meeuwsen, que foram os responsáveis pela eliminação dos brasileiros Álvaro Filho e Vitor Felipe na repescagem, por 22/24, 21/10 e 15/10.

Pedro Solberg e Evandro, que também vão defender o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio, assim como Alison e Bruno Schmidt, bateram os poloneses Losiak e Kantor por duplo 21/19. Tentando buscar vaga nas quartas de final, eles vão enfrentar no sábado os holandeses Nummerdor e Varenhorst.

Já Guto e Saymon derrotaram os eslovenos Zemljak e Pokeršnik por 14/21, 21/10 e 15/08. Nas oitavas, vão duelar com os alemães Wlakenhorst e Matisyk, que despacharam os brasileiros Ricardo e André por 19/21, 21/17 e 21/19.

