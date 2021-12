Três brasileiros estão na próxima fase do Mundial de Surfe

A etapa que fechou a perna australiana do Mundial de Surfe, disputada na madrugada desta sexta-feira, 8, três brasileiros estrearam com vitórias no Drug Aware Margaret River Pro da Austrália.

O primeiro a avançar foi o potiguar Ítalo Ferreira, que terminou a bateria como o mais bem colocado do Brasil no ranking, em quinto lugar. Também avançaram às baterias seguintes os campeões mundiais Gabriel Medina e Adriano de Souza.

Assim como Medina, Mineirinho, que defende o título desta etapa, passou direto para a terceira fase derrotando seus adversários nas ondas de 4-6 pés da perigosa bancada de pedras de Main Break, em Margaret River.

Outros três brasileiros perderam no primeiro dia, mas os paulistas Caio Ibelli e Alex Ribeiro e o catarinense Alejo Muniz têm uma outra chance de classificação na segunda fase. As baterias devem começar na madrugada deste sábado, 9.

