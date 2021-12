Três baianos iniciam nova luta na Série D do Brasileirão

Mais uma vez os times baianos vão tentar uma campanha vitoriosa na Série D do Campeonato Brasileiro pela primeira vez desde a criação da divisão, em 2009. Até então, nunca um time baiano conseguiu sequer o acesso à Terceira Divisão. Neste domingo, 21, Fluminense de Feira, Jacobina e Juazeirense iniciam suas campanhas dispostos a mudar esse quadro de insucessos.

O Flu de Feira dá o pontapé inicial no Brasileiro às 16h, contra o Itabaiana, no estádio Etelvino Mendonça, em Sergipe, pelo Grupo A8 (que também conta com Campinense e Atlético-PE). O elenco sofreu uma baixa de peso, já que o meia Jorge Wagner se aposentou. Outra mudança considerável foi no comando técnico: Arnaldo Lira saiu e Paulo Foiani assumiu. O time se reforçou, trouxe novos jogadores, incluindo o meia-atacante Rafael Granja, que teve boa participação pelo time na última Série D.

“Ele [Jorge Wagner] está parando. Está numa fase de fazer negociações para o Flu, trabalhando numa parceria com um time grande do Sul – que ele jogou. Uma parceria referente à divisão de base”, revelou o presidente Gerinaldo Costa, que disse acreditar que o Touro do Sertão vai brigar forte pelo acesso à Série C.

Já o Jegue da Chapada fará sua estreia diante do Sergipe em casa, no estádio José Rocha, em Jacobina, às 16h, pelo Grupo A9 (que ainda tem América-RN e Murici-AL). O time se movimentou e reuniu vários jogadores do Baianão deste ano, sendo o principal nome o volante Fausto, que estava atuando no Bahia de Feira. Junto com o veterano, também acertou o técnico Quintino Barbosa, o Barbosinha.

“É um grupo complicado. O time que menos tem camisa é o nosso. Vamos entrar para surpreender e buscar a próxima fase”, disse o presidente Rafael Damasceno, que acredita que o time está mais bem qualificado em relação ao que jogou o Baianão.

As mudanças

A Juazeirense inicia a campanha fora de casa, contra o Coruripe, às 16h, no estádio Gérson Amaral, pelo Grupo A7 (que tem ainda o Central-PE e o Sousa-PB). O time sofreu uma reformulação profunda no elenco para a disputa da competição. Dos jogadores que atuaram no Baianão, apenas 10 ainda integram a equipe atual – 14 foram contratados.

De acordo com o presidente Roberto Carlos, a equipe ainda busca um meia para fechar o elenco – há negociações avançadas com o meia Fábio Gama, que foi revelado no Bahia. “Nós estamos colocando o time para brigar para subir. Com experiência e maturidade, acreditamos que a gente pode, sim, brigar pela classificação à Série C neste ano”, enfatizou.

*Estagiários sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Teles

