Trenó brasileiro ganhará pintura para disputa em Sochi

Rosa Khutor (Rússia) - O trenó brasileiro do bobsled dos Jogos Olímpicos de Inverno vai ganhar uma nova pintura após receber críticas pelo aspecto de "sucata". O veículo foi adquirido de Mônaco e ainda estava com as cores do principado europeu, além de conter diversos arranhões em sua "lataria".

Segundo a Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (Cbdg), a plotagem e as tintas vão chegar nesta quinta-feira a Sochi, na Rússia. O modelo foi desenvolvido pelo designer Felipe Seixas e estará nas cores azul e branco, com detalhes em verde e amarelo, além das estrelas representando os 26 estados e o Distrito Federal.

A Cbdg, em conjunto ao COB (Comitê Olímpico Brasileiro), adquiriu três trenós. Um de quatro lugares para a modalidade "Four Man", e dois de dois lugares, sendo um para o feminino e outro para o masculino. É a primeira vez que o Brasil compra os veículos, já que antes o país apenas alugava.

O Brasil teve a classificação confirmada para Sochi-2014 no dia 20 de janeiro. Cinco dias depois, os trenós já precisavam ser embarcados para a Rússia. Os veículos foram entregues no dia 3 de fevereiro, e no dia 5 os atletas já estavam treinando, o que impossibilitou a identificação com a pintura nacional. O ex-presidente da Cbdg, Eric Maleson, chegou a trocar farpas com os atletas brasileiros Edson Bindilatti e Odirlei Pessoni após criticar o estado do trenó do Brasil.

