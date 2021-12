Treino do Brasil em estádio custa R$ 200 e tem invasão

Cerca de 200 torcedores chineses pagaram o equivalente a R$ 200 para acompanhar o treino da Seleção Brasileira nesta sexta-feira, 10, no Ninho do Pássaro, em Pequim. Antes de a atividade começar, cambistas vendiam ingressos na porta do estádio sem serem incomodados pela polícia. Com a segurança falha, a reportagem também viu alguns torcedores pulando as grades para entrar no Ninho do Pássaro.

O meia Kaká foi o jogador mais assediado pela torcida chinesa. A cada toque na bola, ouvia-se muitos gritos na arquibancada, sobretudo da plateia feminina. O atacante Neymar e o zagueiro David Luiz também foram ovacionados pelos torcedores.

O treino desta sexta foi o último da Seleção antes do Superclássico das Américas contra o Argentina, que será disputado neste sábado, às 9h05 (horário de Brasília). Dunga usou a atividade principalmente para ensaiar jogadas de bola parada. Além de escanteios, foram cobradas faltas laterais e frontais. No amistoso com o Equador, mês passado, o gol da vitória por 1 a 0 saiu justamente desse tipo de jogada.

O treinador confirmou o time titular do Brasil para o jogo com Jefferson; Danilo, Miranda, David Luiz e Filipe Luís; Luiz Gustavo, Elias, Oscar e Willian; Neymar e Diego Tardelli.

Depois do treino de bola parada, os atletas disputaram um descontraído rachão. Neymar, Willian, Luiz Gustavo, David Luiz, Robinho e Oscar ainda treinaram cobranças de pênalti. Se o Superclássico das Américas terminar empatado, a decisão de quem ficará com a taça será nos pênaltis.

