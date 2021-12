Treino de classificação da Indy é adiado para domingo

Por causa dos problemas na pista do circuito de rua do Anhembi, o treino de classificação da etapa de São Paulo da Fórmula Indy, que aconteceria na tarde deste sábado, foi adiado para a manhã de domingo. Assim, a organização da prova poderá fazer alguns ajustes no percurso, atendendo aos pedidos dos pilotos.



Em vez da classificação, aconteceu um treino livre neste sábado, para que os pilotos pudessem conhecer um pouco mais da pista. A definição do grid será no domingo, a partir de 8h25, pouco antes da largada da prova, prevista para acontecer às 13h.



O principal problema no circuito do Anhembi é a falta de aderência na reta do Sambódromo, que estava provocando acidentes e ameaçando a segurança dos pilotos. Agora, esse trecho da pista passará por reparos, para que possa receber o treino de classificação e a corrida.



A organização da etapa de São Paulo da Fórmula Indy já elaborou a estratégia para resolver os problemas. No final da tarde deste sábado, operários irão fazer ranhuras no concreto da reta do Sambódromo, na tentativa de melhorar a aderência no local. Assim, a expectativa é que a situação esteja melhor no domingo. Como o concreto foi pintado para o desfile de Carnaval, o trecho está liso e muito perigoso. O trabalho deve durar de quatro a seis horas.



Agora, a programação de domingo terá um treino livre de apenas 15 minutos, a partir das 8 horas. Depois, a sessão de classificação será das 8h35 às 10h. "A decisão foi tomada pela segurança. Temos a expectativa de que o trecho vai ficar melhor", explicou Marcelo Meira, vice-presidente da Bandeirantes, que está organizado a etapa de São Paulo da Indy.



Apesar de ainda não estar confirmada oficialmente, outra mudança deve acontecer por razões de segurança. A largada da corrida, que na Fórmula Indy sempre acontece com os carros em movimento, deixaria de ser na reta do Sambódromo e passaria para a reta da Marginal.



Vaias para a organização - Uma vaia ecoou pelo circuito do Anhembi após o anúncio do adiamento do treino de classificação. Apesar do descontentamento geral, a torcida se dividiu com a notícia do adiamento. Enquanto uns decidiram deixar o circuito, outros resolveram permanecer e aproveitar o dia ensolarado - em vez da sessão de classificação, houve mais um treino livre, o terceiro deste sábado. "É claro que não foi legal (a alteração na programação), mas também não dá para dizer que o dia está perdido", comentou o torcedor Carlos Barbosa, posicionado no Setor Azul do circuito. "O automobilismo brasileiro é tão carente deste tipo de evento que é importante o povo apoiar e entender quando algo não funciona direito", argumentou ele, que também reclamou da falta de divulgação. "Faltou o povo saber um pouco mais do que se tratava".



Já deixando o Setor Arena, rumo à saída do circuito, a família de João Peixe se mostrou insatisfeita com a mudança. "Puxa, chegamos aqui às 9 horas e bateu um desânimo quando disseram que mudou a programação. Agora o treino não vale nada, então vamos embora. Amanhã [domingo] vai ser melhor", disse o próprio João Peixe.



A desinformação dos atendentes, principalmente no acesso ao circuito, incomodou o torcedor que compareceu ao Anhembi neste sábado. "Demoramos mais de uma hora para conseguir entrar no circuito", contou João Peixe. "Tivemos que andar um bom trecho em busca de outro portão de acesso."



Já o torcedor Ivan Pereira Barbosa, também do Setor Arena, reclamou da falta de estacionamento próximo e de problemas na indicação de quais vias estariam interditadas. "A informação é de que a Santos Dumont e a Ponte do Anhembi estariam fechadas, mas não estavam", revelou.



Para Carlos Barbosa, que estava no Setor Azul, o problema foi a distância que os ônibus deixaram os torcedores. "Muito longe. Tivemos de andar um bom tanto. Acho que o ônibus poderia ter deixado a gente aqui dentro", reclamou.

