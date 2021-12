Treinamento na orla com 1.200 atletas incentiva saúde e superação

Assessorias esportivas de Salvador voltadas para corridas encontraram no Run Guga Run o meio perfeito de organizar 1.200 atletas em um mesmo treino. Esta é a expectativa de inscritos para o evento, realizado na ora da Boca do Rio e Patamares e que chega a terceira edição neste sábado, 7, a partir das 6h.

Os corredores estão obrigados a confirmar apenas a inscrição, para facilitar, por exemplo, a distribuição equilibrada do número de copinhos de água destinados à hidratação no percurso.

Mas cada um deles poderá escolher quantos quilômetros encarar no chamado ‘treinão’. O apelido cai bem para o propósito do grupo, que fará dessa corrida livre uma preparação especial para a Maratona de Salvador, marcada para o dia 15 de setembro.

Depois de estrear em 2017, com 800 participantes, e no ano seguinte aumentar para mil, o evento espera 1.200 atletas representantes de 26 equipes.

“Como é um treinão preparatório para a Maratona de Salvador, não tem medição do tempo dos atletas. E cada um faz a distância prescrita por seus treinadores”, afirmou o advogado Augusto Cruz, idealizador do encontro e também participante.

Da mesma forma, os corredores vão optar pelas distâncias de 5 km, 10 km 21 km e 42 km oferecidas na Maratona de Salvador, que terá largada e chegada no Farol da Barra, começando às 5h30.

Design perde 15 kg e vira modelo

Em um treinão desse tipo a design Taiana Brito, de 39 anos, descobriu haver nele potencial para reconstruir a própria saúde e até mudar a identidade dela. Quando o pai morreu vítima de um câncer de pulmão, ela se viu refém de uma depressão.

“Uns quatro anos atrás, eu via pessoas correndo na orla e tinha vontade de fazer o mesmo. Quando entrei para as corridas meu pai foi diagnosticado com um câncer fulminante e morreu em 21 dias”, relatou a corredora,

Com a ajuda das corridas, as amizades feitas no dia a dia de treinamento e competições Taiana conta ter superado a fase dolorosa. A ponto de reconhecer-se uma nova mulher, forte, hoje dona de um currículo com seis participações nos 21 km de percurso das meia-maratonas.

Seu sétimo desafio nessa distância será justamente a Meia-maratona de Salvador. Cada medalha trazida das corridas significa uma vitória sobre a fase difícil, marcada pela sua quase desistência da vida de corredor de rua devido à depressão causada pela perda do pai.

Na época, Taiana pesava 85 kg. Agora, desfila com novo perfil de 60 kg. “Me sinto uma outra mulher. Que acredita em si. A corrida me salvou de uma depressão”, afirmou a design, referindo-se à superação iniciada quando aceitou ser desafiada a tratar a doença competindo.

Ela relembrou que a prescrição de corridas de rua a transformou mental e fisicamente. Os 15 kg perdidos durante o processo de treinamento e provas são detectados de imediato, quando Taiana desfila entre os colegas da assessoria esportiva Rafael Peralva.

A empresa treina de iniciantes a experientes nas modalidades natação, ciclismo e corrida, modalidades que a atleta adotou para manter a forma.

“Antes, eu era gordinha e não corria 100 metros que ficava cansada. Agora, faço 21 km e me chamam de modelo na minha equipe”, comparou ela, uma das 1.200 inscritas no treinão.

