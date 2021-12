Treinadores da dupla Ba-Vi adotam tática do mistério

A um dia do Ba-Vi, tanto tricolores quanto rubro-negros terão que 'quebrar a cabeça' para descobrir quais serão os 11 titulares dos times para o clássico. Isto porque, nos treinos desta sexta-feira, 19, o técnico rubro-negro, Ney Franco, e o tricolor, Gilson Kleina, adotaram a mesma tática: a do mistério.

Se depender de ambos, as escalações só serão divulgadas minutos antes do Ba-Vi deste domingo, 21, às 16h, na Fonte Nova. O palco do duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro abrigou o treino do rubro-negro. Na atividade de ontem à tarde, o comandante Ney Franco resolveu fazer uma inovação e testou sua equipe principal com 12 titulares.

No trabalho tático em campo reduzido, Ney cobrou bastante movimentação e posse de bola dos jogadores. A grande novidade foi a presença de Roger Carvalho. O zagueiro havia ficado de fora dos últimos jogos por conta de lesão. Ontem, porém, trabalhou normalmente e formou dupla ao lado de Kadu.

Com isso, há a possibilidade Luiz Gustavo ser avançado para o meio e atuar na função de volante. Em meio a tantas incertezas, um fato está praticamente certo: a ausência de Escudero no Ba-Vi.

Mais uma vez o argentino ficou fora da atividade. Na manhã deste sábado, 20, o armador será reavaliado. O volante Neto Coruja (lesão grau 1 na coxa direita), o lateral Ayrton, (fará cirurgia no menisco do joelho direito), e o goleiro Gustavo (fratura no nariz) continuam de molho. O Leão faz um último treino hoje, às 9h30, no Barradão.

Treino de fundamentos

Já pelo lado do Tricolor de Aço, o técnico Gilson Kleina também adotou o tom de mistério. Na atividade em Pituaçu, o comandante tricolor deu ênfase aos fundamentos e sequer esboçou um provável time que vai a campo amanhã na Fonte Nova.

Após uma demorada reunião com seus jogadores no gramado de Pituaçu, Kleina separou o elenco em dois grupos. De um lado, os atletas do setor defensivo (Lucas Fonseca, Demerson, Adailton, Titi, Bruno Paulista, Feijão, Léo Gago, Rafael Miranda e Fahel) fizeram um trabalho coordenado pelos auxiliares de Kleina. O foco da atividade era a bola aérea.

Do lado oposto, sob a gerência do técnico tricolor, os meias, laterais e atacantes focaram nas finalizações. O lateral Diego Macedo, recuperado de lesão, treinou normalmente e esta à disposição. A surpresa da tarde, porém, foi a presença do lateral Ávine em Pituaçu. Ele até participou da atividade de finalizações, mas não vai atuar.

Assim como os também machucados Lincoln e Rhayner, que também, estiveram presentes em Pituaçu, mas realizaram um trabalho físico à parte. Amanhã, o Bahia vai a campo com um patrocínio pontual para o clássico. O uniforme do tricolor terá estampado ao centro, com o nome da Rede Alpha Fitness.

Cerca de 12 mil bilhetes já foram vendidos. Somados aos 7,5 mil sócios-torcedores do Vitória, já são mais de 19 mil.

