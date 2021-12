Treinador fala da preparação de Anderson para o UFC Rio 3

Com seu pupilo confirmado para participar do UFC Rio 3, o treinador Ramon Lemos terá menos de um mês para deixar Anderson Silva pronto para enfrentar o americano Stephan Bonnar, no próximo dia 13 de outubro. Será uma maratona, mas o técnico garante que o campeão dos Pesos-Médios da organização está preparado para o desafio.

O combate foi organizado pelo presidente do UFC, Dana White, para substituir José Aldo vs. Frankie Edgar como atração principal da terceira edição do torneio a acontecer no Rio de Janeiro. No começo deste mês, Aldo sofreu uma lesão e teve que ser cortado do evento.

Em entrevista ao Portal do Vale-Tudo, Ramon advertiu que a luta será muito mais complicada do que as pessoas imaginam. "Diferente do que todo mundo acha, não será uma luta fácil, é a luta mais importante da nossa vida. Ainda mais porque acontecerá em nosso país, dentro de um evento que cresce no Brasil. A luta será muito boa para a carreira do Anderson, e ele está em forma após o campo recente para a luta do Chael Sonnen", garantiu.

O combate não acontecerá pelos Pesos-Médios, categoria em que Anderson é especialista, mas sim nos Meio-Pesados, a qual pertence o seu adversário. A diferença é de quase 10 kg (até 83kg para até 94kg), o que, segundo seu treinador, ajudará o brasileiro, pois não precisará perder tanto peso em apenas um mês.

"Não vai dar tempo para montar uma planilha como sempre faço. Então, nesse mês de treinos terei que tirar o peso do Anderson, que está com uns 100kg, e terá que perder 6kg. Mas é tranquilo, porque perde na semana da luta. Vou tentar fazê-lo perder antes, para treinar com o peso da luta. Fora isso tenho que treinar o tempo de luta, 15 minutos se forem 3 rounds, ou 30 minutos se forem 5", contou Ramon, ainda na entrevista.

Segundo ele, o calendário será dividido entre São Paulo e o Rio de Janeiro, onde Ramon também treinará com Rodrigo Minotauro, outro que participa do UFC Rio 3 em outubro. "Nesse mês teremos uma semana e meia em São Paulo e outra semana e meia no Rio. Ele está indo para os EUA nessa semana, para resolver assuntos familiares, e na segunda já começa a treinar. Então termino o trabalho com Anderson e Minota no dia 13 de outubro e começo com Cigano já no dia 15", contou ele, que ainda participará do treinamento de Júnior Cigano para encarar Cain Velasquez em dezembro.

