Treinador do Vitória, Ramon Menezes recebe 1ª dose da vacina contra a Covid-19

O técnico do Vitória, Ramon Menezes, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na manhã deste domingo, 20, no Barradão. O treinador, recém-chegado ao Vitória, tem 48 anos e entrou no esquema de vacinação por faixa etária da Secretaria de Saúde de Salvador.

A imunização completa um fim de semana vitorioso para o treinador após o rubro-negro baiano ter vencido o Brusque na noite de ontem pelo placar de 3 a 1 e ter vencido sua primeira partida no Campeonato Brasileiro da Série B.

