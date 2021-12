Treinador do Vitória é mantido na reapresentação dos jogadores

Após a conquista do Campeonato Baiano 2010, os jogadores do Vitória se reapresentaram nesta segunda-feira, 3, no Barradão exibindo rostos cansados, mas bastante satisfeitos.

O presidente do clube, Alexi Portela, reafirmou seu compromisso de manter Ricardo Silva no comando do grupo para o Campeonato Brasileiro. “Ele vai ficar. Nem passa na nossa cabeça a sua saída. Estamos em um grande momento, e grande parte disso se deve a nosso técnico”, reafirmou.

Bastou uma rápida conversa com o presidente na tarde desta segunda para Ricardo decidir ficar à frente do grupo. No conciliamento não houve alteração salarial para o treinador, que pretendia voltar ao cargo de assistente técnico alegando a pressão exercida sobre ele.

Copa do Brasil - Para o jogo contra o Vasco pelas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta, 5, Ramon e Nino Paraíba são desfalques certos, o primeiro por cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e o lateral-direito por conta de uma lesão na coxa esquerda. Ambos não viajarão junto com a delegação, a mesma que enfrenta também o Palmeiras.

