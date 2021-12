Treinador do time feminino do Vitória faz curso na Confederação Brasileira de Futebol

O treinador do time feminino do Esporte Clube Vitória, Lucas Grillo, foi convidado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para participar do Curso de Aperfeiçoamento do Futebol Feminino. Que acontece até domingo, 2, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

O curso conta com diversas atividades relacionadas ao futebol feminino, como palestras e sessões práticas. Na quinta-feira , 30, os técnicos que participam do evento terão contato com a Seleção Brasileira Feminina Sub-17, além de uma palestra de organização de treinamento e metodologia de ensino.

Lucas Grillo volta para Salvador no domingo, 2, e na segunda-feira, 3, já comanda o treinamento das atletas rubro-negras, que seguem na preparação para o Campeonato Baiano.

adblock ativo