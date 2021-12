Travessia Mar Grande/Salvador já tem data marcada

A 51ª edição da Travessia Mar Grande/Salvador já tem data confirmada. Será no dia 21 de dezembro deste ano. A prova de 12 km começa na Praia do Duro, em Mar Grande, e termina na Praia do Porto da Barra, em Salvador. Neste desafio a nado, jovens e experientes nadadores disputam o mesmo percurso, que desde a década de 1950 atrai várias gerações.

Atualmente, os maiores vencedores da prova são Allan do Carmo e Ana Marcela. Allan foi o mais veloz no ano passado, com o tempo de 1h47min27s, seguido pelo americano Joey Pedraza, com 1h49min19s. Já Ana Marcela completou os 12 km em 1h58min50s. Ela levou uma vantagem de mais de 13 minutos para a segunda colocada, Márcia Santos, que atravessou em 2h12min22s.

Ana, que neste ano comemora o tri da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas, venceu cinco vezes a Mar Grande. Cerca de 120 atletas vêm treinando para enfrentar a tradicional maratona aquática da Bahia.

adblock ativo