Travessia Mar Grande-Salvador completa 50 anos no domingo

Promovida pelo Grupo A TARDE e organizada tecnicamente pela Federação Bahiana de Desportos Aquáticos, a 50ª edição da Travessia Powerade Mar Grande-Salvador acontece neste domingo, 13.

Com 11 km de extensão, a travessia é a mais tradicional e antiga prova de natação da Bahia e contará com 148 participantes em sua prova principal, reunindo um público estimado de cinco mil pessoas.

A largada será às 8h, na Praia do Duro, em Mar Grande, com chegada prevista às 9h40 no Porto da Barra, em Salvador. Entre os competidores, estarão presentes a campeã mundial Ana Marcela Cunha, o vice-campeão mundial Allan do Carmo, a campeã mundial de maratonas aquáticas em 2009 Poliana Okimoto e ainda alguns competidores internacionais.

Os primeiros, segundos e terceiros colocados do masculino e feminino na Travessia Powerade Mar Grande-Salvador serão premiados com um troféu especialmente produzido com madeira plástica, oferecido pela Braskem e idealizado pelo artista plástico baiano Ricardo Franco.

Também serão entregues as premiações de R$6 mil (campeão geral M/F), R$3 mil (vice-campeão geral M/F), R$ 1,5 mil (3º colocados M/F), R$ 1 mil (4º colocados M/F) e R$500 (5º colocados M/F).

Para a segurança da Travessia, lanchas e barcos da Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA) estarão acompanhando o percurso dos atletas. A Vitalmed participa com UTIs móveis (terrestre e marítima) e ambulâncias do SAMU também ficam à disposição para o caso de necessidade. Além disso, agentes da Transalvador, policiais da Guarda Municipal e um helicóptero dão o suporte complementar ao evento.

Promovida pelo Grupo A TARDE e organizada tecnicamente pela FBDA, a 50ª Travessia Powerade Mar Grande-Salvador conta com patrocínio da Powerade, Petrobras, Governo Federal, Braskem, Embasa, Revita e TV Record. O apoio institucional é da Salvamar/ SESP, Limpurb, Prefeitura Municipal de Vera Cruz, Yatch Clube da Bahia, Bahia Marina, Hospital Espanhol, Hospital Português, Defesa Civil, Marinha do Brasil e Polícia Militar da Bahia. A prova conta ainda com o apoio da Caixa Econômica Federal, Ice Watch, Vitalmed, Plural Sports, Hammerhead, Zona de Esportes e Colégio Salesiano.

