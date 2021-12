Travessia é paixão para várias gerações de nadadores

Um belo encontro de gerações marcou o jantar de apresentação da 50ª Travessia Powerade Mar Grande-Salvador, realizado na Churrascaria Fogo de Chão, no Rio Vermelho. A prova, que acontece no dia 13 de janeiro, terá um retorno mais do que especial: Marília Barreiros, 74 anos, primeira participante feminina da prova, em 1957 volta à disputa após quatro anos afastada.

Marília, que treina de segunda a sexta, nadando 5km por dia, está confiante. Bater seu recorde, obtido quando tinha 60 anos, não parece algo impossível. "Estou bem preparada. Se for um bom dia, quem sabe...", disse a experiente nadadora, que tem o tempo de 2h54m como melhor marca pessoal e não disfarça a expectativa pela prova que, segundo ela, mudou muito nos últimos anos. "Agora há muito mais organização e patrocinadores. Além disso, vem gente de fora para a disputa, como a Poliana Okimoto", lembra, referindo-se a nadadora paulista.

No evento, Marília confraternizou com algumas feras, como Allan do Carmo. O baiano, segundo colocado no ano passado, vem com fome de vitória e diz que estará muito bem preparado para a Travessia da qual se tornará o segundo maior vencedor em caso de título (ele já tem três conquistas). "Vou nadar a seletiva do mundial em Santos no dia 27 e a prova será muito importante na minha preparação. Estou trabalhando forte para vencê-la novamente".

Mais relaxado estará Luís Rogério Arapiraca. Ele, recordista sul-americano dos 1.500m na piscina, vai estrear na prova. "Vou nadar sem pressão, porque não é a minha especialidade. O resultado está em segundo plano", avisa ele, animado para prestigiar a Travessia.

