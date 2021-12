Travessia Baía de Todos-os-Santos chega à quarta edição neste domingo

A Travessia Baía de Todos-os-Santos chega à 4ª edição neste domingo, 9. A largada será realizada na Praia do Búzio, em Gameleira, na Ilha de Itaparica, às 7h30, com chegada no Porto da Barra, às 9h.

Cerca de 150 nadadores participarão da travessia. Eles terão um barco acompanhando, mas não será possível receber nenhum tipo de apoio, além de estar sempre a frente ou ao lado da embarcação.

