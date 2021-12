Transat Jaques Vabre: baiano e angolano chegam a Salvador extenuados

As mãos semelhantes a de um trabalhador braçal evidenciam os 22 dias de luta travados pelo médico angolano José Guilherme Caldas para conduzir o veleiro Mussoulo 40 da França a Salvador. Cirurgião do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, Caldas e o skipper baiano Leonardo Chicourel completaram nesta segunda-feira, 27, as 4.350 milhas náuticas (8.056 km) da Regata Transat Jacques Vabre pela primeira vez.

Com aspecto de cansada devido a noites mal dormidas, a dupla participou de uma entrevista coletiva no Terminal Turístico Náutico da Bahia, onde disse ter considerado uma vitória a 11ª colocação entre os 42 barcos que largaram de Le Havre, na França, até a chegada a Salvador.

“É um percurso que você faz o tempo todo molhado. Imagine em 100% do tempo receber água numa temperatura de 7° C, molhando você o tempo todo”, comentou Caldas, referindo-se a um dos principais desafios enfrentados no árduo e longo percurso.

Como explicaram os organizadores do evento, a travessia exige, entre outras restrições, o mínimo possível de peso a bordo, mesmo em se tratando de alimentos. Todos eles devem ser desidratados para evitar que se estraguem.

Chicourel até se esforçou para temperar frango para mudar um pouco o sabor da viagem, mas obteve pouco sucesso ao longo dos quase 22 dias, segundo revelou o colega.

Entre os principais desafios em alto mar, eles destacaram os quatro primeiros dias. A adaptação ao barco custou alguns contratempos. Além disso, foi preciso se virar com a escassa água para beber a bordo, também para não aumentar o peso do barco.

Contratempos

A dupla enfrentou ainda uma pane elétrica que a fez perder 30 horas e parar para reparos. “A gente descobriu que é bom nisso”, brinco Leonardo, falando que a habilidade de ambos em corrigir defeitos acabou sendo testada.

Para uma categoria de evento náutico considerada a Fórmula 1 dos mares, o barco dos brasileiros sofreu uma baixa significativa logo no começo da regata, quando a vela principal, responsável pela velocidade, acabou rasgando.

“Acho que, depois de perder 30 horas, ficamos querendo tirar esse tempo perdido e pode ter sido isso que acabou provocando o rasgo”, explicou Caldas. Fisicamente, o maior atingido foi o baiano Leonardo. Alérgico, ele sofreu com o ambiente úmido, que acabou provocando uma infecção no olho direito. Com um profissional de saúde a bordo, recuperou-se depois de medicado.

Sem muito tempo para descansar, a dupla já começa a se preparar para o próximo desafio, uma regata de longa distância nos EUA. Satisfeitos com o próprio desempenho, Caldas e Chicourel anteciparam que pretendem repetir a dose na edição de 2019 da Transat.

