Trajeto oficial da tocha olímpica tem 28 municípios da Bahia

O Rio-2016 apresentou nest quarta-feira, 24, o trajeto oficial da tocha olímpica. O revezamento começará em Brasília, no dia 3 de maio, e terminará no dia 5 de agosto, na cerimônia de abertura dos Jogos, no Rio. Serão 28 cidades na Bahia [confira abaixo as cidades por onde a tocha passará], com início dia 19 de maio, em Teixeira de Freitas, e desfecho em Sobradinho, no dia 26.

Apesar do início em Brasília, nenhum político (por regras do Comitê Olímpico Internacional) participará do primeiro trajeto. Foram os três patrocinadores do evento (Coca-Cola, Nissan e Bradesco) e o COI que escolheram os nomes das 16 pessoas que começarão a caminhada, que passará por 329 cidades de todos os estados do Brasil, sendo mais de 20 mil km por terra, mais o trecho aéreo, de aproximadamente 10 mil milhas.

Dentre os nomes que conduzirão o símbolo olímpico em Brasília, destaque para a ex-ginasta Laís Souza, os medalhistas olímpicos Gustavo Borges (natação), Adriana Behar (vôlei de praia), Isabel Swan (vela) e Fabiana (vôlei de quadra), o ex-nadador paralímpico Clodoaldo Silva e a ex-tenista Maria Esther Bueno.

No total, 12 mil pessoas se revezarão carregando a tocha em seu trajeto. Além dos convites do COI, os patrocinadores fizeram campanhas institucionais para a escolha de outros nomes, que ainda não foram anunciados oficialmente.

Largada na Grécia e shows

A tocha olímpica será acesa no dia 21 de abril, na cidade de Olímpia, na Grécia, sede dos Jogos Olímpicos na Antiguidade. Após deixar o país europeu, em 27 de abril, ela será exposta no Museu Olímpico de Lausanne, na Suíça, até 2 de maio, quando parte para o Brasil.

O presidente do comitê organizador da Olimpíada, Carlos Arthur Nuzman, disse que grandes shows acontecerão em algumas das cidades do percurso, mas não confirmou os municípios os artistas escalados.

Lei Geral da Olimpíada

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta o projeto de lei que estabelece uma espécie de 'Lei Geral da Olimpíada Rio-2016'. O texto, que foi apresentado pelo Executivo em outubro do ano passado, mas apreciado somente agora, ainda terá que passar pelo Senado, e estabelece regras para várias áreas, como venda de ingressos, comércio nas imediações dos locais de provas e transmissão dos jogos na TV e na internet.

O texto prevê penas de um a três meses de detenção ou multa para quem, por exemplo, reproduzir, imitar, falsificar ou modificar indevidamente símbolos oficiais dos Jogos, com o fim de alcançar vantagem econômica ou publicitária, por meio de associação direta ou indireta com a Olimpíada, sem autorização das entidades organizadoras.

Outro ponto que chama a atenção é aquele que proíbe de entrar nos locais de competição quem portar objeto que possibilite a prática de ato de violência, não permitir revista pessoal, ou portar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens ofensivas, de caráter racista, xenófobo ou que estimulem outras formas de discriminação. Também é proibido portar fogos de artifício e objetos que emitam raio laser.

O governo queria garantir isenção de ICMS para a geração de energia para os Jogos, mas os deputados vetaram o pedido.

