Tragédia na Fonte Nova: Sete feridos continuam internados

>>Em maio de 2006 A TARDE On Line publica matéria sobre situação dos estádios. Leia

>>Vítimas do acidente na Fonte Nova são sepultadas

>>STJD promete denunciar o Bahia

>>Relatório aponta Fonte Nova como o pior estádio do Brasil

>>Bamor homenageia vítimas

>>Perícia vai apurar causas de acidente



Sete pessoas, vítimas da tragédia ocorrida no último domingo (25), na Fonte Nova, continuam internadas em quatro hospitais de Salvador. As informações são da Secretaria Estadual da Saúde (Sesab).

Jader Landerson Santos e Manuel Ferreira ainda se encontram no Hospital Roberto Santos, no Cabula. Jader passará por uma avaliação de um neurocirurgião, enquanto Manuel será operado pela segunda vez, na região da bacia.

No Hospital Geral do Estado (HGE), José Mário Sena da Silva fará uma cirurgia e Germano de Andrade está em observação. Patrícia Vasquez permanece no Hospital Santa Izabel, no bairro de Nazaré, onde será operada no fêmur e na mão. Os paciente que estão no Jorge Valente não tiveram os nomes divulgados pela Sesab.

