Tragédia na antiga Fonte Nova completa 11 anos

Neste domingo, 25, a tragédia que vitimou sete pessoas na antiga Fonte Nova completa 11 anos. No dia 25 de novembro de 2007 parte da arquibancada do anel superior do estádio desabou durante o jogo entre Bahia e Vila Nova, partida valida pela Série C do Brasileirão daquele ano.

Anísio Marques Neto, Djalma Lima Santos, Jadson Celestino Araújo Silva, Joselito Lima Jr., Marcia Santos Cruz, Midiã Andrade Santos e Milena Vasquez Palmeira morreram devido à queda.

O Tricolor publicou uma homenagem na manhã deste domingo para as vitimas em sua conta oficial no Twitter.

Duas estrelas no escudo. 🌟 Sete estrelas no céu. 🌟 pic.twitter.com/gEEe9gUgMV — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 25 de novembro de 2018

*Sob a supervisão da editora Lhays Feliciano

adblock ativo