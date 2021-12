Tragédia da Fonte Nova completa seis anos

Há seis anos, no dia 25 de novembro de 2007, o futebol brasileiro viveu a sua maior tragédia, com a morte de sete torcedores após o desabamento de uma parte da arquibancada superior da antiga Fonte Nova, em Salvador, durante o jogo entre Bahia e Vila Nova, pelo octogonal final da Série C do Campeonato Brasileiro daquele ano.

As vítimas fatais foram Jadson Celestino, Djalma Lima, Anísio Marques Neto, Joselito Lima Júnior, Midiam Andrade Santos, Márcia Santos Cruz e Milena Vasques Palmeira.

Seus parentes recebem uma indenização pagada pelo Governo do Estado da Bahia, no valor de um salário mínimo mensal (atualmente de R$ 678,00), como forma de pensão vitalícia, além do seguro do torcedor, estipulado no valor de R$ 25.000,00.

Uma das poucas iniciativas feitas para marcar a data foi realizada pelo Bahia, que usou uma tarja preta na camisa durante a vitória por um a zero sobre a Portuguesa no último domingo, 24, em partida disputada na reformada Arena Fonte Nova.

Um minuto de silêncio pelo ex-jogador Jancarlos e pelos irmãos tricolores vítimas da tragédia da Fonte, que completa seis anos amanhã. — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) November 24, 2013

Após a tragédia que vitimou sete torcedores, o estádio foi interditado e acabou sendo implodido para sua reconstrução, com o objetivo de ser um dos 12 estádios da Copa do Mundo de 2014.

Sua reinauguração ocorreu no dia 7 de abril deste ano, quando o Vitória goleou o Bahia por 5 a 1. Em junho de 2013, o estádio baiano recebeu jogos da Copa das Confederações, evento que serve como teste para o Mundial do ano seguinte.

O desabamento

Em 25 de novembro de 2007, o Bahia jogava contra o Vila Nova, pela penúltima rodada do octogonal final da Série C do Campeonato Brasileiro.

A ficha técnica do jogo apontou um número total de 60.007 pessoas nas arquibancadas, mas especialistas e torcedores em geral chegaram a estimar que o número tivesse sido maior e que a Fonte Nova tivesse sido palco de uma superlotação.

Decorriam-se pouco mais de 25 minutos do segundo tempo, quando um clarão se abriu no anel superior da arquibancada, à direita da torcida Organizada Bamor.

Parecia apenas mais um princípio de confusão, mas o círculo que se formava era uma tentativa dos torcedores de evitar o mesmo destino das pouco mais de 30 pessoas que caíram junto com o desabamento de uma parte da arquibancada.

Deste número, 11 despencaram de uma altura de cerca de 20 metros e caíram do lado de fora do Estádio. Seis morreram na hora e uma chegou a ser encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE) em estado grave, mas faleceu no caminho. Outros 13 tiveram ferimentos graves, mas sobreviveram.

