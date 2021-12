Tourinhos do Sertão esperam fazer uma boa Copinha

O Fluminense de Feira, mais conhecido como o Touro do Sertão, vai estrear na Copa São Paulo contra o Palmeiras neste sábado, 4, às 18h (horário da Bahia), no Estádio Prof. Luiz Augusto de Oliveira em São Carlos (SP).



Comandado pelo técnico Ado Almeida, o Tourinho, como é chamado o time Sub-20, espera fazer uma boa campanha no torneio em São Paulo.



Na preparação, o time fez uma série de amistosos. Inclusive, no último sábado de 2013, os garotos enfrentaram o time profissional do Feirense.



Os jogadores veem a Copinha como uma porta de entrada para o futebol profissional.



"É uma oportunidade única para mostrarmos o nosso futebol e tentarmos uma negociação com outra equipe ou até mesmo sermos aproveitados pela equipe profissional que irá disputar a segunda divisão em 2014", disse o goleiro Mucuri, titular da equipe.



Ado também partilha a mesma opinião do goleiro. "É a oportunidade que todo atleta quer para mostrar o seu futebol e seu potencial", disse.

