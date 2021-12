Tour da Taça da Copa do Nordeste começa em Salvador

Com o intuito de popularizar e promover um dos maiores torneios brasileiros de futebol, começou nesta segunda-feira, 7, no Shopping Barra, o Tour da Taça da Copa do Nordeste, que percorrerá os sete estados dos clubes participantes da competição.

A ação deu certo. Torcedores de Bahia e Vitória pararam para ver a bela taça, e não hesitaram em puxar a brasa para o seu clube do coração.

"Essa taça é muito bonita... Vai ficar melhor ainda ao lado das duas taças de campeão brasileiro do Esquadrão", brincou o estudante Renan Oliveira. Seu colega, Alan Bittencourt, retrucou. "Que nada! Aquelas taças cheias de mofo? Quem vai abocanhar essa taça é o Leão!", replicou, em tom de brincadeira.

Estiveram presentes também o diretor de competições da CBF, Virgílio Elísio, o presidente do Vitória, Alexi Portela, o diretor de marketing do Bahia, Sacha Mamede, e o presidente da Federação Baiana de Futebol, Ednaldo Rodrigues.

Elísio falou sobre a taça e sobre as expectativas para o torneio. "A taça é o símbolo da competição. Quando definimos a escolha dela, sabíamos que deveria ser uma taça única. Quando encontrar na galeria do clube, saberá que ele ganhou a Copa do Nordeste. Vai ser uma bela competição, tenho certeza que o torneio, como dizem os jovens, vai bombar", enfatizou o dirigente.

Já Alexi Portela destacou a importância da competição e ação do Tour. "Será uma grande festa não só para o futebol nordestino, como nacional. A tradição já existe em outras competições como a Copa do Mundo e a Liga dos Campeões. Achamos que esse grande torneio, a Copa do Nordeste, merece essa grande comemoração", afirmou o dirigente do Vitória.

