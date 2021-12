Totti dá show em seu 100º jogo europeu, mas Roma leva empate do Áustria Viena

Aos 40 anos, Francesco Totti segue desfilando seu talento pelos campos do Velho Continente. Nesta quinta-feira, 20, o veterano deu um show em sua 100.ª partida por competições europeias. Deu duas assistências de classe, mas a Roma levou o empate e ficou no 3 a 3 com o Áustria Viena, em pleno Estádio Olímpico de Roma, pela Liga Europa. Os italianos chegaram a abrir 3 a 1 e levaram dois gols nos oito minutos finais.

Ainda que passe longe das marcas de Xavi e Casillas, que já fizeram mais de 150 partidas só na Liga dos Campeões, Totti tem seu nome marcado como um dos grandes do futebol europeu. E provou isso com dois lances de craque.

No primeiro, aos 34 minutos do primeiro tempo, deu um longo lançamento no peito de El Shaarawy, que já dominou cara a cara com o goleiro e fez o gol da virada. Antes, Holzhauser abrira o placar para o time da Áustria numa falha de Juan Jesus e o próprio El Shaarawy havia empatado com um golaço, de cobertura, após assistência de Gerson, ex-Fluminense.

Na segunda etapa, Totti voltou a encantar. De trivela, cruzou nas costas da zaga, exatamente no espaço em que Florenzi chegava para bater de primeira, antes de a bola cair, e fuzilar o goleiro.

O Áustria Viena descontou aos 37 minutos do segundo tempo, com Prokop, e surpreendeu ao conseguir o empate dois minutos depois. Kayode marcou numa desatenção da zaga, que não cortou o cruzamento esperando a saída de Alisson, que por sua vez ficou plantado no gol.

Pelo mesmo Grupo E, o Astra Ploiesti, da Romênia, surpreendeu o Viktoria Plzen, por 2 a 1, na República Checa, num jogo que foi todo de Horava. Ele fez um gol contra, o segundo do Ploiesti no jogo, perdeu um pênalti, mas, no rebote, fez o gol de honra do time de Plzen.

Com esses resultados, Roma e Áustria Viena seguem empatados na liderança, com cinco pontos. O Astra Ploiesti é o terceiro, com três, enquanto o Viktoria Plzen tem dois.

OUTROS JOGOS - Em Dublin, pelo Grupo D, o meia Giuliano, titular da seleção brasileira, estragou a festa do nanico Dundalk. Jogando na capital porque seu estádio, para 4,5 mil pessoas, não tem a capacidade mínima, o time irlandês chegou a abrir 1 a 0, mas levou a virada por 2 a 1.

O gol do brasileiro saiu aos 32 minutos do segundo tempo, após tabela envolvente com o belga Witsel. Nos acréscimos, o zagueiro Mauricio, ex-Palmeiras, ainda perdeu um pênalti para o Zenit, que manteve os 100% de aproveitamento e chegou aos nove pontos.

Essa é a só a segunda participação de um time da Irlanda em uma competição europeia. No mês passado, a vitória por 1 a 0 do Dundalk sobre o Maccabi Tel Aviv foi a primeira de um irlandês na história desses torneios. A equipe tem quatro pontos.

O Maccabi Tel Aviv assumiu o terceiro lugar depois de surpreender o AZ Alkmaar e vencer na Holanda por 2 a 1. Os israelenses somaram seus três primeiros pontos, enquanto o AZ tem só um.

Por fim, pelo Grupo F, o Genk recebeu o Athletic Bilbao na Bélgica e venceu por 2 a 0, enquanto o Rapid Viena e Sassuolo ficaram em 1 a 1 na capital da Áustria. O Genk lidera com seis pontos, contra quatro de austríacos e italianos e três dos bascos.

