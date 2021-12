Tottenham tenta reverter placar na Alemanha para ir às quartas de final

Finalista na última edição da Liga dos Campeões, o Tottenham tem nesta terça-feira, 10, uma missão complicada para se manter vivo no torneio. Com a desvantagem de quem foi derrotado em casa por 1 a 0 na ida, os ingleses enfrentam o Red Bull Leipzig, na Alemanha, às 17h.

Se conseguirem devolver o placar, os Spurs levam a decisão à prorrogação e, posteriormente, pênaltis. Qualquer outra vitória é suficiente para classificar o time de José Mourinho no tempo normal. Os alemães, além de mandantes, entram com a vantagem do empate.

No outro jogo do dia, o Valencia recebe a Atalanta – com portões fechados por conta do surto de coronavírus – para tentar uma improvável virada. Os italianos venceram por 4 a 1 na ida e hoje podem perder por até dois gols de diferença que avançam para as quartas de final.

