Estadão Conteúdo Toronto Raptors vence Milwaukee Bucks em casa e vai à final da NBA pela 1ª vez

O Toronto Raptors está na final da NBA pela primeira vez em sua história. A franquia canadense, comandada por Kawhi Leonard, que mais uma vez brilhou, bateu o Milwaukee Bucks em casa por 100 a 94 para conquistar a Conferência Leste e ganhar o direito de enfrentar o atual bicampeão Golden State Warriors na grande decisão.

Os Bucks tiveram bom desempenho, sobretudo no primeiro tempo, em que o Giannis Antetokounmpo apareceu bem e a equipe liderou o placar, mas os Raptors mostraram mais equilíbrio e consistência novamente para fechar a série em 4 a 2 e ir à final.

Kawhi Leonard desequilibrou em mais uma oportunidade. O ala foi responsável por 27 pontos, 17 rebotes, sete assistências e dois roubos de bola, além de dois tocos importantes. Pascal Siakam também se destacou, com 18 pontos e quatro rebotes, e Kyle Lowry anotou 17 pontos e contribuiu com oito assistências.

Pelos Bucks, Antetokounmpo teve destaque com 21 pontos, 11 rebotes, dois roubos de bola e três tocos e teve o auxílio de Brook Lopez, dono de 18 pontos, e Khris Middleton, que anotou 14 pontos. No entanto, a franquia de Milwaukee não foi capaz de resistir à força do adversário nos quartos finais.

A partida opôs dois times muito nervosos, principalmente no início, com erro dos dois lados. Os visitantes foram melhores no primeiro quarto, em que abriram 13 pontos de vantagem. No segundo quarto, os Bucks, com protagonismo do turco Ersan Ilyasova nas bolas de três seguiram na frente, mas os Raptors diminuíram a desvantagem com os pontos anotados por Pascal Siakam e desceram ao intervalo perdendo de 50 a 43.

No segundo tempo, a franquia norte-americana manteve a defesa forte, que auxiliava Antetokounmpo a atacar em velocidade e fazer a diferença com seu talento. No entanto, os Raptors retomaram a consistência dos jogos anteriores, Kawhi Leonard assumiu o protagonismo e o time canadense conseguiu passar à frente do placar no quarto final, ao fazer 80 a 78. Depois disso, o jogo ganhou tons dramáticos e, apesar da insistência e da resiliência do rival, os Raptors sustentaram a vantagem e fecharam o jogo em 100 a 94 para encerrar a série, faturar a Conferência Leste e ir à final da NBA de forma inédita.

Com a série encerrada em 4 a 2, os Raptors medirão forças na decisão com os Warriors, que derrotaram o Portland Trail Blazers na final da Conferência Oeste. O primeiro jogo da série será na próxima quinta-feira, às 22 horas (de Brasília) no Canadá, pois os Raptors tiveram melhor campanha na temporada regular.

adblock ativo