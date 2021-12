Torneios pré-olímpicos são a última chance para a Rio 2016

A oito meses do maior evento esportivo do mundo e com lugares garantidos para todas as modalidades, o Brasil entra na fase final de classificação de atletas para a Rio-2016 com o início dos eventos pré-olímpicos.

De janeiro a julho, serão 87 torneios, entre pré-olímpicos, mundiais, continentais, copas do mundo e eventos-teste olímpicos e paralímpicos. Desses, atletas brasileiros vão buscar vaga em 15 (veja lista ao lado) para classificar mais competidores ou definir quais irão preencher as vagas do país.

Os torneios podem servir para os atletas melhorarem seus tempos ou colocações nos rankings internacionais, já que a obtenção de índice nem sempre garante a vaga. Na maratona, por exemplo, dez brasileiros atingiram o índice - entre eles a alagoana radicada na Bahia, Marily dos Santos -, mas a delegação levará só os seis com as melhores marcas.

O único atleta que está realmente garantido é Solonei Silva, que terminou o Mundial de Pequim em 18º lugar, em 2015, e ter ficado com a vaga destinada ao atleta brasileiro que cruzasse a linha de chegada entre os 20 primeiros.

Até agora são poucos os brasileiros classificados para a Rio-2016: além de Solonei, tem Robson Conceição, do boxe; Isaquias Queiroz e Erlon Souza, da canoagem; Ana Marcela e Allan do Carmo, das maratonas aquáticas; Natália Gaudio, da ginástica rítmica, e a equipe da vela, já com todos os 15 atletas definidos.

Expectativas

Medalhista de bronze em Londres-2012, a baiana Adriana Araújo é uma das atletas que ainda podem conquistar vaga. A pugilista da categoria até 60 kg vai participar do Mundial feminino, em Astana, no Cazaquistão, para brigar para ficar com a vaga que o Brasil já tem garantida.

"Estou confiante de que há uma boa possibilidade para eu conseguir a vaga no Mundial, como fiz em 2012. Agora será mais fácil do que daquela vez, quando na minha categoria tinha apenas uma vaga para toda a América (do Sul, Central e do Norte). Ainda assim, fui lá e conquistei", disse ao site da Rio-2016.

Desde que voltou à seleção brasileira, em 2014 - ela tinha sido cortada em 2013 - Adriana tem uma relação complicada com a Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe), ficando de fora de algumas competições. A mais recente foi o evento-teste, no Rio de Janeiro. Sobre este último, a CBBoxe justificou que a própria pediu para não participar e alegou motivos pessoais.

Também no boxe, Robenilson de Jesus é outro nome que pode conquistar vaga nos torneios pré-olímpicos, e é cotado, inclusive, para medalha em 2016. Em outros esportes em que o Brasil tem tradição, como a ginástica rítmica, ginástica artística e judô, os torneios podem tanto garantir vaga - no caso da ginástica artística feminina e na rítmica de grupos - quanto definir os atletas que formarão a equipe.

Briga aquática

Na natação, o Brasil conseguiu 24 vagas com o rendimento no Campeonato Brasileiro Sênior e o Torneio Open de Natação. No 50 m livre, seis atletas já estão com marcas abaixo de 22s27 do índice, sendo que Bruno Fratus lidera o ranking nacional, com 21s50, e é o segundo do mundo.

Entre as mulheres, as pernambucanas Joanna Maranhão e Etiene Medeiros foram alguma que conseguiram índice. Esses campeonatos foram a primeira seletiva para a Olimpíada - a próxima será o Troféu Maria Lenk, marcado para abril no Rio de Janeiro.

