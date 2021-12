Torneio social Perini une esporte, lazer e gastronomia

Neste sábado, 19, foi um dia de lazer para os fãs de tênis e os adeptos da vida saudável. Em sua 3ª edição, o torneio Perini Challenger – anteriormente Perini Open – reuniu cerca de 200 tenistas baianos, amadores e profissionais, na sede do Clube Bahiano de Tênis, na Barra.

O evento comemorou o centenário do tradicional clube desportivo, e os 52 anos de história da marca baiana.

Proposta

“Buscamos interagir com o meio desportista, trazendo a ideia da Perini de mundo saudável. Esse formato nos motivou porque é um dia de lazer em família. Contribuir com um evento que tem como foco a saúde e a família tem tudo a ver com a nossa proposta”, afirma a gerente de negócios da Perini, Ângela Cristina Silva, 52.

A programação incluiu competições de duplas para adulto e crianças, além de uma clínica infantil com o método play’n’stay, coordenada pelo professor Duda Catharino, referência do esporte na Bahia. Houve, ainda, o Torneio dos Artistas. Na disputa, o cantor Adelmo Casé venceu o humorista Renato Piaba.

“A ideia era comemorar os 52 anos da Perini por meio do [estilo] viver bem, que é uma coisa que a marca representa”, disse o publicitário Rogério Tedesco Neto, 39, um dos promotores do torneio.

adblock ativo