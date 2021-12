Torneio Fifa inscreve competidores de agências de propaganda

Seguem até quarta-feira, 19, as inscrições para o Torneio de Futebol Virtual - Fifa 15, voltado para agências de Publicidade e Propaganda. O evento acontece no sábado, 22, das 13h às 16h, no Camarote da Arena Fonte Nova.

Realizado pelo Grupo A TARDE em parceria com a TV Aratu, o torneio contará com 32 participantes e terá entre os prêmios hospedagens nos hoteis Iberostar e Catussaba, além de assinatura do Jornal A TARDE.

Após a disputa, os competidores poderão permanecer no camarote para assistir a partida entre Bahia e América-MG.

Para se inscrever, basta acessar o site da competição, preencher o formulário com o nome da agência e utilizar a senha "agencia1234".

