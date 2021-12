Torneio de tênis para juniores começa neste sábado

A partir deste sábado, 19, o Costa Verde Tênis Clube será palco da edição 2013 do Bahia Junios Cup, que vai se estender até o dia 26 de outubro. Mais de 210 atletas estarão reunidos na disputa do torneio da série Federação Internacional de Tênis (ITF), que soma pontos para o ranking mundial dos 18 anos.

Além disso, o evento também servirá para pontuar atletas para o ranking sul-americano (dos 16 e 14 anos) e do ranking nacional da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), nos 12 anos.

Três tenistas baianos são os destaques na busca do título na chave dos 18 e 16 anos. Silas Cerqueira, de 17, é um dos favoritos na disputa, principalmente por ter pontuado no ranking mundial há dois anos, o que lhe dá moral para brigar pelo primeiro lugar na categoria.

Lucas Cruz, de 14 anos, que começou recentemente a disputar na categoria 16 anos, também é um dos candidatos. O atleta foi número dois do Brasil na sua idade e busca o triunfo na chave mais avançada.

Rival de Lucas, Leonardo Menezes, de 15 anos, também briga pelo troféu. Os dois serão cabeça de chave e Menezes chega credenciado pela conquista do título do mesmo torneio, quando tinha 14 anos, em 2011.

No feminino, as brasileiras Lara Soares, Erika Pereira e Thaísa Pedretti terão adversárias de alto nível, como a atleta das Ilhas Maurício, Emmanuele De Beer. As atletas baianas Thainá Amorim e Catarina Azevedo também estão na disputa.

Outra brazuca favorita na competição é Maria Menezes, que se classificou recentemente para a Copa Master (oito melhores do ranking nacional). Atualmente ela é a sexta no ranking nacional dos 12 anos e jogará na chave dos 14 anos.

O evento conta com o apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) e dos Correios. A entrada é gratuita.

adblock ativo