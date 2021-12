Torneio de Jiu-Jitsu acontece neste domingo em Lauro de Freitas

A Confederação Brasileira de Lutas Profissionais (CBLP) e a Federação Baiana de Jiu-jitsu - FBJJ realizará neste domingo, 8, às 10h, o campeonato “Mundial X COMBAT BJJ PRO”. A competição ocorre no Centro Pan Americano de Judô, na região de Ipitanga, em Lauro de Freitas e finaliza o calendário de 2019.

Segundo a assessoria do evento, o torneio contará com esportistas de vários Países. Já confirmaram presença atletas dos EUA, Espanha, França, Noruega, Suécia, Reino Unido, China, entre outros.

Ao todo, 12 categorias estarão presentes no campeonato, constando com lutadores do pré-mirim, dos 4 ao 5 anos, até o sênior 5 - acima de 56 anos.

