Torneio com atletas de até 15 anos atrai olheiros de grandes clubes brasileiros

Presente em mais de 25 países, a Iberleague, uma das principais competições de futebol de base do mundo, vai movimentar a Arena Evo, no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, nos próximos finais de semana. Com 52 duas equipes e 800 atletas inscritos para disputar os títulos das categorias sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15, o evento vai contar com a presença de olheiros do Atlético-MG, Bahia, Vitória e Jacuipense.

"A ideia é sempre atrair os melhores eventos e profissionais para o nosso complexo. A Iberleague é um grande celeiro de talentos para o futebol nacional. Nas últimas edições, mais de 40 atletas foram selecionados por clubes como São Paulo, Grêmio, Atlético-MG, Atlético-GO e Flamengo. Temos certeza que nossos talentos também vão arrebentar e serão escolhidos pelos representantes dos grandes clubes presentes", destacou João Carlos, executivo da Arena Evo.

Olheiros do Atlético-MG, Bahia, Vitória e Jacuipense já confirmaram presença na etapa baiana, que acontece nos 04, 05, 11, 12, 18 e 19 de setembro e vai reunir mais de 800 jovens de 52 times divididos em quatro categorias.

A Iberleague vai acontecer num total de 20 estados do país, com disputas classificatórias para uma etapa nacional. Os vencedores da Iberleague Brasileirão garantirão vaga no torneio internacional, que reunirá os campeões dos outros 26 países envolvidos na disputa. Tanto a etapa brasileira quanto a mundial acontecerão em 2022 em locais a serem definidos.

adblock ativo