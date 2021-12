Torneio baiano de rally começa no dia 18 de abril

Entre os dias 18 e 20 de abril a emoção vai tomar conta dos apaixonados por aventura e velocidade. Isso porque os motores vão roncar pelo Rally Transbahia, torneio válido também pelo Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade. O evento terá largada em Juazeiro, no norte do estado, e chegada em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Serão 765 km de trilhas envolvendo motocicletas, quadriciclos, carros e UTV's. O primeiro dia será nos 205 km que separam Juazeiro e Senhor do Bonfim, e o segundo, terá destino ao município de Serrinha.

De acordo com a organização do evento, o primeiro dia do percurso irá destacar o critério técnico, já que a região é de mata e serra, com bastante pedra e trilha travada. No percurso com destino a Serrinha os atletas irão correr por uma região de caatinga e mais espaço para manter a velocidade mais elevada.

Já o terceiro e último dia, o trajeto será por trilhas através da Mata Atlântica que corta o interior do estado, passando por trechos de montanhas, trilhas úmidas e de solo arenoso.

Campeonato de Quadriciclo

A Federação Baiana de Motociclismo (FBM) divulgou que ocorrerá, simultaneamente ao Rally Transbahia, o Campeonato Baiano de Quadriciclos, com abertura marcada para o mesmo dia. De acordo com a organização, o número de inscritos superou as expectativas e as vagas estão praticamente limitadas.

Os atletas que quiserem participar, podem se inscrever e adquirir mais informações no próprio site do Rally Transbahia ou pelo telefone (71) 9127-8787.

adblock ativo