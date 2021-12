A Torcida Uniformizada Os Imbatíveis, do Vitória, e a Bamor, do Bahia, foram punidas pela Polícia Militar (PM-BA), nesta quarta-feira, 14, com uma suspensão de 180 dias pelas cenas de violência provocadas do lado de fora do Estádio Manoel Barradas e nas imediações da Baixa dos Sapateiros, antes do último Ba-Vi disputado no dia 18 de fevereiro.

Com a pena, as organizadas estão proibidas de frequentar eventos esportivos portando faixas, cartazes, bandeiras ou qualquer outro objeto que os identifique como torcida organizada. A medida é válida em todo território nacional, a partir do dia 1º de março até 27 de agosto de 2018.

Imagens que circularam nas redes sociais registraram o momento em que a polícia interveio no confronto, ocorrido na avenida José Joaquim Seabrae, e conseguiu dispersar parte dos 'brigões' (confira abaixo).

Da Redação Torcidas organizadas da dupla Ba-Vi são punidas por 180 dias

adblock ativo