Torcidas de Bahia e Vitória vão apoiar o rival? Vote

O caderno A Tarde Esporte Clube está convocando tricolores e rubro-negros a participarem de reportagem sobre os jogos de seus times no domingo. Se o Bahia vencer o Atlético do Paraná facilita a vida do Vitória na tentativa de chegar ao G4 e garantir uma vaga na Libertadores do ano que vem. Já o Leão, se vencer o Fluminense no Rio de Janeiro empurra o tricolor carioca para a zona de rebaixamento e ajuda o eterno rival na briga para se livrar do Z-4. Torcedores dos dois times, eternamente rivais, são capazes de torcer pelo adversário? Responda à enquete e particip.

