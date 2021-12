Torcida rubro-negra promete fazer festa de luzes no dia 4 de agosto

“Barradão em Chamas” é o nome da festa de luzes que a torcida do Vitória quer fazer no jogo de volta da final da Copa do Brasil, dia 4 de agosto, no Barradão, para impulsionar o Leão em direção ao seu primeiro título nacional.

Seis torcedores do rubro-negro baiano que se conheceram pela internet estão organizando a venda de três mil rifas para arrecadar dinheiro com a intenção de comprar e distribuir para os torcedores do Leão 10 mil piscas. A ideia é “incendiar” as arquibancadas do Barradão durante a entrada do clube baiano no gramado antes do início do jogo contra o Peixe.

Wolton Fonseca, de 21 anos, é um dos organizadores da ação de incentivo aos jogadores rubro-negros. Para ele, a festa é diferenciada porque a intenção partiu de torcedores comuns, como ele mesmo se identifica.

"A nossa intenção é apoiar o time e mostrar que a torcida do Vitória faz a diferença. O objetivo é que outras pessoas vejam o nosso esforço de torcedores comuns fazendo uma festa em que todos participam”, explica o jovem fanático do Vitória.

Parte do dinheiro arrecadado servirá para a confecção de adesivos que serão colados aos piscas com instruções de como proceder para acendê-los. Eles virão acompanhados de uma caixa de fósforos.

Wolton afirma que os piscas não serão distribuídos aleatoriamente, evitando sua distribuição para crianças e idosos. “Distribuiremos meia hora ou uma hora antes do jogo para pessoas selecionadas, sem crianças ou idosos. Até agora já foram vendidas quase 1.500 rifas. Até o jogo contra o Botafogo queremos vender mais 500”, diz Wolton, entusiasmado com a possibilidade de o Vitória sagrar-se campeão.

O Vitória e suas lojas oficias vão apoiar a empreitada com a doação dos prêmios da rifa, entre camisas, agasalhos e mochilas oficiais. Os interessados poderão obter mais informações pelo blog (acesse aqui).

