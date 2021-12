Torcida rubro-negra chega ao Barradão em clima de festa para final

Apesar das dificuldades com o trânsito, os torcedores do Vitória chegam em clima de muita festa para o duelo final da Copa do Brasil, contra o Santos, às 21h50 desta quarta-feira, 4. Acreditando na reversão do resultado negativo que o Leão trouxe da Vila Belmiro, a torcida rubro-negra apoia a equipe, que precisa vencer por três gols de diferença para conquistar o título da competição. Os sorrisos predominam no caminho para o estádio, como acontece com a bela torcedora.

