Torcida polonesa usa bandeirão com Pablo Escobar para incentivar time

Torcedores do Lech Poznan, time da Polônia, um dos primeiros países a permitir a volta da torcida no retorno ao futebol após a paralisação devido à pandemia da Covid-19, chamaram a atenção do mundo de uma forma um tanto polêmica durante o clássico contra o Legia Varsóvia, disputado no último sábado, 4.

O ultras (torcida organizada) do time que tem Lewandoski, do Bayern de Munique, como um dos seus principais craques da história, virou notícia após exibir o rosto do traficante mais famoso do mundo, o colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria, como forma de incentivar o time contra o seu maior rival.

Com os dizeres 'bola ou chumbo', em referência a famosa frase utilizada pelo narcotraficante, 'plata ou plomo' ('dinheiro ou chumbo', em português), os cerca de 8 mil torcedores do Lech saíram felizes do estádio após a vitória por 2 a 1 sobre o maior rival e atual líder do Campeonato Polonês. O clube, a liga oficial e os jogadores não quiseram se pronunciar em relação ao ocorrido.

