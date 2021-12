Não é nenhuma novidade que torcidas pelo mundo afora se expressem com mosaicos bem desenhados para apoiar o próprio time nas arquibancadas. Mas na Dinamarca, a torcida do time do Copenhague mostrou inovação.

Os torcedores fizeram uma animação interativa com grandes bandeiras para provocar o time rival, Brondby, em jogo que terminou com empate de 1 x 1. A apresentação teve tiro de canhão, contra o estádio do time visitante, e fumaça. O show termina com a frase."Copenhague é nossa".

Assista ao vídeo

Da Redação Torcida na Dinamarca dá show nas arquibancada; assista

adblock ativo