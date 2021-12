Torcida na Bélgica levanta bandeirão de Scarface

A rivalidade na Bélgica pulsa nas arquibancadas. Em clássico do país, pelo Campeonato Belga, a torcida do Standard Liege manifestou o seu ódio contra o Anderletch através de um bandeirão com uma foto de Al Pacino carregando uma metralhadora (em referência ao filme Scarface, em que o ator interpreta um traficante de drogas).

Ao lado imagem, ainda havia uma mensagem irônica, " Digam bom dia ao seu pior inimigo". O bandeirão não amedrontou o time do Anderletch que empatou a partida, fora de casa, em 1 a 1 com o Standard Liege, que lidera o campeonato.

