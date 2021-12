Torcida lota aeroporto e recebe jogadores do Bahia com festa

Após o triunfo diante do Paraná que deixou o Bahia na vice-liderança da Série B, os torcedores lotaram o aeroporto Luiz Eduardo Magalhães neste sábado, 30, para recepcionar os jogadores do Tricolor.



A festa da torcida é reflexo da boa campanha do Bahia na Segundona. Com 58 pontos conquistados, o time comandado por Márcio Araújo está muito perto do acesso para a Primeira Divisão e briga diretamente pelo título da competição.



Para alcançar o primeiro lugar, o Esquadrão busca o triunfo diante do líder Coritiba nesta terça, 2, em Pituaçu, às 20h (horário da Bahia), em partida válida pela 33ª rodada.

