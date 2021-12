Torcida hostiliza Diego Costa: "canalha, não é espanhol"

Torcedores do Valencia hsotilizaram o atacante Diego Costa, do Atlético de Madrid, durante o empate entre os times por 1 a 1, na terça-feira, 7, em Valencia, válida pela Copa do Rei. "Costa, canalha, você não é espanhol", gritaram os torcedores.

Em entrevista, Diego Costa falou que não se preocupa com os protestos: "Não me preocupa. A única forma de mudar isso é jogando e marcando um gol para a Espanha. Se eu tiver a sorte de jogar pela Espanha, quem hoje grita contra mim vai me aplaudir depois", disse.

O jogador, que é nascido no Brasil, também tem cidadania espanhola e optou por defender a seleção do país europeu, recusando a convocação da seleção brasileira.

Diego Costa é hostilizado em Valencia:

Diego Costa é hostilizado pela torcida do Valencia

adblock ativo