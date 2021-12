Torcida foi crucial para levar Brasil ao bronze no Judô

De Michael Jackson, com o hit Thriller, de 1982, a recém lançada Balada Boa (mais conhecida como Tchê Tchê Rere) do sertanejo universitário de Gusttavo Lima. No intervalo das lutas do Mundial por Equipes de judô, no domingo, 28, em Salvador, teve espaço também para o insuperável We Will Rock You, da banda inglesa Queen, e as distorcidas batidas eletrônicas, animando o público - cerca de 2 mil pessoas (lotação máxima e entrada gratuita), segundo informação da organização do evento.

Canhão de luzes coloridas, animadores de plateia e cassetetes de ar, cedidos pelos patrocinadores do evento, ajudaram a forjar o clima de arena no ginásio provisório do Gran Hotel Stella Maris. "A torcida brasileira é muito forte e grita o tempo todo. É diferente da Rússia... O bom que é que vocês brasileiros nos apoiaram na final contra o Japão e isso nos ajudou a conquistar o primeiro lugar no pódio", disse o atleta russo Kamil Magomedov, em tom de agradecimento, com ajuda de um tradutor americano.

"A força da plateia faz até a gente modificar a estratégia de luta. Passamos para um estilo mais agressivo, mas, claro, com cautela para não ser surpreendido pelo excesso de confiança", diz o judoca Rafael Silva, da categoria até 90 kg, responsável por fechar a série na luta que deu o bronze para o Brasil.

Atrativos - Apesar dos olhares do público e da imprensa estarem todos voltados para o tatame onde ocorria as disputas, a estrutura montada para o evento abriu espaço para outros atrativos do lado de fora. A criançada pode se divertir com atividades lúdicas (pula-pula, palco de teatro) e com as guloseimas vendidas nos stands montados. "A gente veio no sábado e tornou a vir no domingo, pois o Luca insistiu bastante. Ele adorou isso aqui", diz a mãe coruja Ana Freire, ao lado do pequeno rebento de apenas 5 anos.

O pai, Lúcio Marcel, ex-jodoca amador, trouxe toda a família com o intuito de 'iniciar' o filho no ambiente das artes marciais. "Eu fiz judô na adolescência e quero que ele faça também. É um esporte que transmite o respeito e confiança. Ele vai entrar no clube no próximo mês já", fala orgulhoso.

