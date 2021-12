Torcida festeja título com a música Lepo Lepo

Foi uma volta olímpica inusitada. Ao invés de hino do time ou de gritos de "É campeão!", as caixas de som de Pituaçu tocavam, a toda altura, a música do carnaval: o Lepo Lepo.

Na arquibancada, mais de três mil vozes faziam o coro da canção. No gramado, jogadores, comissão técnica, diretores e funcionários dançavam com a taça. A canção do Psirico foi a trilha sonora dos triunfos do Bahia sobre o rival no Estadual.

Entre os mais eufóricos, estavam Uelliton e Maxi Biancucchi. Este segundo, mesmo mancando e com um curativo na altura do tornozelo esquerdo, saltava de felicidade. Ele, depois de não renovar contrato com o Rubro-Negro no final do ano passado, acabou se tornando o único bicampeão do estado.

"Estou contente demais. Este título, por tudo o que se passou e pelo valor que o Bahia me deu, é muito especial. Para mim, foi mais importante do que o que eu ganhei em 2013", afirmou.

E não parecia mentira. Antes e depois da volta olímpica, ele era um dos jogadores que acompanhavam na voz e nas palmas o hino do Bahia e cantos da torcida como o "59 é nosso, 88 também...". Ligados na cena, os torcedores, em peso, passaram a bradar: "Ah, é Biancucchi!".

Ao seu lado, estava Uelliton, que deixou o Vitória na reta final da Série B de 2012. Fazendo questão de expor uma mágoa do agora rival, o volante, que é titular, mas não jogou ontem por suspensão, declarou:

"Este título foi mais importante do que todos os outros que eu ganhei somados. Isso por eu ter sido rejeitado do lado de lá. Esta é a prova da minha volta por cima. Hoje, sou Bahia de coração. Quero renovar meu contrato e ficar aqui por muito tempo". O recado foi direto para a diretoria do clube. O vínculo de Uelliton com o Bahia se encerra no fim de maio.

Gol de presente

Enquanto a dupla celebrava a taça, um jogador era celebrado. Tratava-se de Fahel, que fez gol em três Ba-Vis neste ano. Ontem, ele abriu o placar.

O tento, vale dizer, teve um dono e uma dona. O primeiro foi seu Agilson, pai do jogador. "Hoje (ontem) foi aniversário de meu pai. Queria dar um gol a ele de presente", disse o volante.

Já a dona foi Adélia Habib. Quem explica o motivo é Ingrid, esposa de Fahel. "No jogo da Fonte Nova, conheci Adélia, que sentou ao meu lado no estádio. Ficamos amigas e ela me ofereceu um ingresso para a Tribuna de Honra neste jogo. Como agradecimento, perguntei o que ela queria de mim e de Fahel. Ela respondeu: 'Tudo que quero é um gol dele'. Me comovi e fiz Fahel prometer um gol. Choramos de emoção com o gol e com o título".

