Torcida do Vitória leva apoio na chegada do time após derrota na Copa do Brasil

Mesmo depois da derrota por 2 a 0 para o Santos, no primeiro jogo decisivo da Copa do Brasil, a torcida do Vitória demonstrou que não deixou de acreditar no time, marcando uma boa presença na chegada da delegação rubro-negra, no início da noite desta quinta, 29, no Aeroporto Internacional de Salvador.

Um grupo de aproximadamente 500 torcedores, em boa parte, da torcida organizada Imbatíveis, recepcionou os jogadores aos gritos "traz essa taça, mostra ao brasil que és time de raça". Na chegada, o grupo rubro-negro mostrou-se determinado a reverter o placar na partida da próxima quarta, 4, no Barradão.

*Com informações de Diego Adans e Ricardo Palmeira, de A TARDE.

