Torcida do Santos registra provocação de cunho racista em jogo na Argentina

Torcedores do Santos que assistiam ao jogo do clube pela Libertadores 2020 contra o Defensa y Justicia, nesta terça-feira, 3, registraram em vídeo um torcedor adversário imitando um macaco em referência aos brasileiros. O episódio de caráter racista ocorreu no estádio Norberto Tomaghello, em Buenos Aires, capital argentina. O vídeo circulou nas redes sociais.

Os anos se passam e nada muda, Alô @LibertadoresBR vai fingir que não vou esse ato racista novamente?? pic.twitter.com/zBNgqX22NN — Flazueiro (@Flazueiro) March 4, 2020

Representantes do time Defensa y Justicia repudiaram o ato do torcedor e pediram desculpas aos visitantes brasileiros. Contudo, até a manhã desta quarta-feira, 4, o Santos ainda não havia se pronunciado oficialmente sobre o caso.

El Club Defensa y Justicia, repudia y condena la actitud racista realizada por un inadaptado, hacia la parcialidad de #SantosFC En Florencio Varela siempre se trata con respeto y cordialidad a quienes nos visitan. Desde ya pedimos disculpas a la parcialidad de @SantosFC — Defensa y Justicia (@ClubDefensayJus) March 4, 2020

Na partida, o clube brasileiro ganhou de 2 a 1, com gols de Jobson e Kaio Jorge. O Santos volta a jogar na próxima terça-feira, 10, na Vila Belmiro.

adblock ativo