Torcida do Real Madrid no Iraque sofre atentado terrorista

Integrantes de uma torcida organizada do Real Madrid no Iraque, intitulada de "Iraq Blancos", estavam reunidos no café al-Furat quando três homens armados com fuzis AK-47 entraram no estabelecimento e atiraram contra as pessoas que estavam no local. O atentado terrorista ocorreu nesta sexta-feira, 13, deixando 16 mortos e 20 feridos.

De acordo com Ziad Subhan, presidente da torcida, o ataque foi realizado pelo Estado Islâmico, organização terrorista que ocupa parte do território do Iraque e da Síria. Cerca de 50 pessoas se encontravam no café al-Furat, sede da torcida, no momento do atentando.

O "Iraq Blancos" foi fundada em julho de 2015, com 800 sócios, sendo oficialmente reconhecida pelo Real Madrid. Em comunicado oficial, o clube espanhol lamentou o ataque e manifestou solidariedade às vítimas e suas famílias.

