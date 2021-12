Torcida do Liverpool faz homenagem à Chapecoense

Os primeiros jogos realizados na Europa, nesta terça-feira, 29, depois da tragédia que vitimou mais de 70 na Colômbia tiveram homenagens aos jogadores da Chapecoense falecidos no acidente aéreo nesta madrugada.

Partidas do Campeonato Francês, da Copa da Itália, da Copa da Liga Inglesa e da Copa do Rei, da Espanha, tiveram um minuto de silêncio antes do pontapé inicial.

Na Inglaterra, a torcida do Liverpool cantou a plenos pulmões a música símbolo do clube, You’ll Never Walk Alone (vocês nunca vão andar sozinhos, em tradução literal), enquanto os jogadores do clube e do rival Leeds United estavam reunidos no centro do gramado, e ficaram completamente quietos durante o 1 minuto de silêncio.

Veja no vídeo:

