Torcida do Fluminense picha muro e pede saída de Fred

Após a sequência de resultados negativos - a desastrosa eliminação precoce na Copa do Brasil e a derrota para o Botafogo, no domingo, por 2 a 0 -, o muro da sede do Fluminense, nas Laranjeiras, foi pichado na madrugada deste domingo, 17, com a inscrição "Fora Fred! (sic)", direcionado ao atacante que perdeu um pênalti no clássico, disputado em Brasília e válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No ano passado, na campanha que quase levou o clube à segunda divisão do Campeonato Brasileiro, por algumas vezes o muro das Laranjeiras foi pichado. Agora, o time realiza melhor campanha no torneio e ocupa a quarta colocação, com 26 pontos.

Titular da seleção brasileira na Copa do Mundo, Fred disputou quatro partidas pelo Fluminense após o torneio e marcou apenas um gol. Por isso, vem sendo questionado pelos torcedores, que agora picharam o muro das Laranjeiras.

O Fluminense não voltará ao Rio antes do jogo contra a Chapecoense, na quarta-feira, às 22h, em Chapecó, pela 16ª rodada do Brasileirão. Após o clássico, que foi disputado no Mané Garrincha, a delegação do Fluminense viaja na manhã desta segunda-feira para a cidade catarinense.

