Torcida do Espanyol joga banana em direção ao Barcelona

Um ato de racismo marcou o clássico entre Espanyol e Barcelona disputado neste sábado, 29. Torcedores do time da casa arremessaram uma banana no gramado do Estádio Cornellà-El Prat. Parte do público também teria imitado sons de macaco durante a partida, vencida pelo Barça por 1 a 0, com gol de pênalti do argentino Lionel Messi.

A imprensa espanhola interpretou que o racismo foi direcionado aos brasileiros Neymar e Daniel Alves. O atacante escutou muitas vaias de torcedores do Espanyol ao ser substituído pelo chileno Alexis Sánchez a dez minutos do final, além de ter se desentendido com jogadores adversários.

Os casos de racismo são comuns no futebol espanhol. Após ser insultado dessa forma em um clássico com o Real Madrid, Daniel Alves chegou a definir a situação como "rotineira".

